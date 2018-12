L'aereo d'epoca ha un guasto improvviso in volo: il pilota atterra sul greto del Piave

Poteva finire in tragedia l'incidente aereo accaduto verso le ore 14 di domenica a Falzè di Piave, all'altezza di Passo Barca. Un aereo storico, infatti, è stato visto improvvisamente effettuare un atterraggio d'emergenza lungo il greto del Piave dopo una piccola avaria al motore accorsa durante in volo. Avvertiti da alcuni testimoni della scena, immediatamente sul posto si sono recati sia i vigili del fuoco con elicottero (già in volo in quanto alla ricerca di un pescatore scomparso da Chioggia) e diverse squadre da terra, che l'elisoccorso del Suem 118 e i carabinieri di Vittorio Veneto. Fortunatamente, però, per il pilota, il 51enne B.A. di Ponzano Veneto ed ex membro dell'Aeronautica, non è stato necessario alcun intervento medico, essendo rimasto illeso nell'impatto e solo infreddolito per aver dovuto nuotare a riva dopo che il proprio velivolo si era completamente immerso, capolvolto con il solo carello visibile all’esterno al centro del fiume, nelle fredde acque del fiume sacro alla Patria. Una giornata da dimenticare quindi per il pilota, partito poco prima dallAeroclub Francesco Baracca di Nervesa della Battaglia, che da un lato sarà sicuramente contento di non aver riportato ferite nello schianto e dall'altro sarà triste per i danni riportati dal proprio mezzo storico che dovrà ora essere recuperato dai pompieri.

