Referendum per l'autonomia: uno slogan volante appare sulle spiagge del Veneto

Devono essere rimasti a dir poco sorpresi i tantissimi turisti che nelle scorse ore stavano prendendo il sole sulle spiagge di Bibione, Caorle, Jesolo e del Lido di Venezia. Sopra le loro teste infatti è comparso all'improvviso un aereo con un messaggio chiaro e inaspettato: "Referendum 22 ottobre 2017. Autonomia del Veneto".

L'iniziativa è stata promossa direttamente dalla Regione che, sulla pagina Facebook del suo presidente Luca Zaia, ha voluto sottolineare l'iniziativa pubblicando foto e video dell'aereo "indipendente" che ha solcato i litorali nelle scorse ore. I voli pubblicitari per ricordare ai bagnanti l'appuntamento alle urne di questo autunno andranno avanti fino al 16 agosto. "La vittoria del Sì al referendum sull'autonomia con una affluenza del 55%, a me non basta". Dichiara Zaia. "Bisogna andare alle urne, anche a votare NO se si è contrari, ma stavolta abbiamo davvero l'occasione di contarci come veneti, per la prima volta nella storia. L'iniziativa dell'aereo sulle spiagge serve proprio a ricordare a più cittadini possibili di andare a votare in ottobre per regalare una grande opportunità al nostro territorio".