La nebbia avvolge il Canova, voli cancellati e passeggeri dirottati

TREVISO I famigerati giorni della merla si fanno sentire anche per chi vola. La Marca è avvolta dalla nebbia e la visibilità è ridotta: non sono mancati così ritardi e voli cancellati dall'aeroporto Canova di Treviso. Tanti i passeggeri che sono stati dirottati verso altri scali come Venezia o Trieste. Il volo delle 11 di ieri per Parigi Beauvais è stato cancellato mentre il volo in partenza per Londra Stansted è partito da Trieste, invece che dal Canova. La situazione oggi parrebbe essere tornata alla normalità anche se il meteo non aiuta: potrebbero esserci disagi anche nella giornata di oggi, 30 gennaio.