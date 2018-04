Caos all'Aeroporto Canova: straniero salta il check-in e cerca di imbarcarsi lo stesso

TREVISO Ha saltato il check-in dell'aeroporto con uno stratagemma e poi ha tentato di salire su un aereo diretto ad Amburgo nonostante fosse privo di regolare biglietto. Il fatto è avvenuto nella mattinata di martedì all'interno dell'aeroporto Canova di Treviso.

Come difatti riporta "la Tribuna", l'uomo, un cittadino nigeriano, si è presentato al check-in senza bagaglio e approfittando del controllo biglietti di un altro passeggero è riuscito a passare nell'area successiva dove poi ha raggiunto il gate, aperto le porte d'uscita e attraversato la pista per cercare poi di imbarcarsi sul velivolo prescelto. A quel punto però la sicurezza ha allertato la Polaria che in breve ha ammanettato l'uomo per poi accompagnarlo per alcune verifiche nei propri uffici. Per l'uomo sono così scattate alcune denunce. Ciò che però ora è sotto osservazione è la modalità con la quale il nigeriano sia riuscito ad evadere i vari controlli aeroportuali, per capire eventuali responsabilità ed impedire contestualmente che ciò possa ripetersi in futuro.