Referendum sull'autonomia: affluenza al 20% nei seggi del Veneto

TREVISO Tante aspettative ma affluenza che fatica a decollare nella mattinata di domenica 22 ottobre per il referendum sull'autonomia del Veneto. Il primo rilevamento effettuato alle ore 12 ha fatto segnare una percentuale di votanti poco superiore al 20% sul territorio regionale.

La provincia di Treviso e quella di Vicenza sono state finora le più virtuose nel numero di votanti. A Treviso ha votato il 22,7% degli aventi diritto, mentre a Vicenza il 25%. In molti altri seggi della regione però la mattinata è stata scarsamente affollata, soprattutto nelle province di Belluno e Rovigo ferme per il momento al 19% e al 16%. Nonostante i numerosi appelli fatti da vari esponenti del mondo politico nei giorni scorsi per invitare i cittadini al voto già durante le prime ore del mattino, i votanti in Veneto sembrano non aver recipito il messaggio. Le prime percentuali di mezzogiorno a livello regionale indicano un'affluenza ferma al 21,1%, il raggiungimento del quorum sembra dunque ancora lontano per il momento. Ricordiamo che, affinché il referendum possa essere giudicato valido, c'è bisogno del 50% dei votanti più uno (circa due milioni di elettori quindi). I seggi resteranno aperti fino alle 23 di domenica. Il prossimo rilevamento è atteso per le ore 19. Dalle 23 in avanti iniziera invece lo spoglio delle schede in tutti i seggi della Regione.