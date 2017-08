Agenti di polizia volontari per pattugliare i quartieri: la proposta approvata in giunta

TREVISO Un nuovo strumento per garantire ancora maggiore sicurezza ai cittadini residenti nei quartieri periferici di Treviso: un servizio di vigilanza, ogni sera dalle 18 alle 23, attivo grazie al contributo volontario degli agenti della Polizia Locale.

La proposta arriva dall'Assessorato alla Sicurezza Urbana e dal Comando della Polizia Locale ed è stato approvata questa mattina in Giunta. "Stiamo predisponendo una serie di progetti per garantire un'intensificazione dei controlli nei quartieri. In alcune zone abbiamo già incontrato i residenti per interventi mirati, come a Santa Bona" - dichiara l'assessore alla Sicurezza Roberto Grigoletto. Quello predisposto è un servizio sperimentale di controllo estremamente completo: pattugliamenti quotidiani di tre quartieri per turno, a rotazione, ad opera di due o tre agenti al massimo, in auto con luci da crociera o a piedi. I vigili perlustreranno a vista tutti i siti ritenuti sensibili, con particolare attenzione per i luoghi di aggregazione (parchi, giardini e locali pubblici isolati). È inoltre prevista l'istituzione di brevi posti di blocco di mezz'ora ciascuno in vie e strade secondarie, solitamente non soggette a questo tipo di precauzioni, per identificare i soggetti in transito e monitorare le situazioni.

Ovviamente, l'operatore della Centrale Operativa si riserva la possibilità di richiamare in servizio gli agenti volontari in pattugliamento, nel caso sopraggiungano gravi necessità ed altre priorità. L'orario dei controlli (18-23) è al momento indicativo e può tranquillamente subire modifiche a seconda delle esigenze del periodo (ore luce, quindi) o del personale a disposizione. Il Servizio partirà in forma sperimentale per 6 mesi: al termine del periodo Comune e Polizia valuteranno l'opportunità di proseguire o meno l'attività, dopo aver analizzato i risultati ottenuti. Così commenta il comandante della Polizia Locale Maurizio Tondato: "Anche questa iniziativa rientra in un progetto di riorganizzazione complessiva della Polizia Locale, al fine di poter garantire a tutti i cittadini un sempre maggiore controllo su tutto il territorio comunale: abbiamo in un primo momento potenziato i pattugliamenti in Centro Storico, pur mantenendo sempre alto il livello del servizio nelle periferie. Ora è arrivato il momento di aumentare i controlli anche nei quartieri, in special modo lì dove sussistono situazioni a rischio: vie laterali, parchi isolati, locali pubblici aggregativi. L'iniziativa approvata dalla Giunta non comporta un aumento dell'organico ma fa parte, come detto, di un processo più ampio di riorganizzazione di tutto il servizio".