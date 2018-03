Marocchino ubriaco chiede da bere e aggredisce i titolari del pub

VITTORIO VENETO Attimi di paura vera lunedì verso mezzanotte al River Pub di Vittorio Veneto. Se la sono vista davvero brutta i gestori Monica e Dino, i quali si sono visti aggredire da un giovane marocchino - come riporta il Gazzettino di Treviso. L'uomo, già visibilmente in stato di ubriachezza, si è avvicinato al banco chiedendo l'ultimo bicchiere di vino. Al rifiuto dei titolari del locale, lo straniero ha aggredito i gestori prendendoli a calci e pugni.

Il magrebino dopo la violenza aggressione è scappato in bici prima che potessero arrivare i carabinieri. Titolari sfigurati. Monica è stata colpita alla testa mentre il marito Dino è stato colpito ad un occhio. "Non abbiamo mai avuto problemi in 35 anni - affermano al Gazzettino - siamo spaventati per quel che è successo ma andiamo avanti.