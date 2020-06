Soccorre un passante in strada: viene aggredita con un coltello

Quello che sembrava un banale incidente stradale si è rivelato un vero e proprio incubo per una signora di passaggio nella zona tra Roncade e Silea. Nel pomeriggio di lunedì 15 giugno l'auto guidata dalla donna è stata urtata volontariamente da un passante, gettatosi a terra.

Spaventata, la donna è subito scesa dall'auto per soccorrerlo. L'uomo, volto coperto dalla mascherina, è riuscito a convicerla a farsi dare un passaggio fino a casa, salendo nell'auto della donna con modi gentili e insospettabili. A quel punto però per la signora è iniziato l'incubo: il passante si è fatto portare in una strada sperduta e, all'improvviso, ha estratto dalla tasca un coltello. Nel tentativo di rapinare la donna è nata una collutazione tra i due e, prima che il malvivente riuscisse a scappare, la signora è rimasta lievemente ferita nell'aggressione. Immediata la denuncia ai carabinieri di Treviso e Roncade che hanno avviato le indagini sull'accaduto. A segnalare tra i primi il fatto è stato Cristian Demma, amministratore del gruppo Facebook: "Furti in corso" dove la notizia ha suscitato sdegno e preoccupazione tra le migliaia di iscritti alla pagina. L'autore dell'aggressione resta, per ora, a piede libero. L'invito ai residenti nella zona è quello di prestare la massima attenzione.