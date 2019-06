Far West in spiaggia a Jesolo, baby gang assalta i bagnini: coinvolti anche dei trevigiani

Si sono presentati in spiaggia come una vera e propria gang di circa 30 elementi e, dopo aver individuato le loro vittime designate, si sono scagliati su di loro con una violenza inaudita, mandandone persino tre all'ospedale a causa delle ferite riportate. Come riporta "il Gazzettino", il fatto è avvenuto domenica pomeriggio ai danni di alcuni bagnini presenti in spiaggia a Jesolo. A causare il rad punitivo, da parte della baby gang formata da giovani provenienti da Paesi e città diverse, compresa Treviso, sarebbe stato un loro precedente allontanamento dalle sdraio degli ospiti dell'Hotel Boston. Non essendo infatti clienti, i ragazzi sono stati invitati a spostarsi altrove e, prendendo alla lettera le parole loro rivolte, i giovani hanno poi occupato una torretta di un bagnino. Scacciati però pure da lì, i ragazzini si sono poi riuniti in piazza Trieste e sono tornati con in rinforzi in spiaggia dove hanno malmenato diversi bagnini, ferendone tre. Sul posto, chiamati dai presenti, sono in breve poi giunti i carabinieri che hanno subito individuato ed identificato i colpevoli, tra cui alcuni trevigiani. Sul fatto però indaga ora la polizia.