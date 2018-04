Notte di Pasqua violenta: giovane rugbista aggredisce due bengalesi e poi scappa

PIEVE DI SOLIGO Li ha prima seguiti in auto e poi, una volta sceso dal proprio mezzo, li ha picchiati con violenza inaudita. Questo il triste episodio di cui si è reso protagonista un giovane rugbista trevigiano nella notte di Pasqua, intorno alle 3 di notte in piazza Vittorio Emanuele II a Pieve di Soligo.

Come difatti riporta "il Gazzettino", ad alzare le mani sarebbe stato un atleta della zona sui 25/30 anni e abituale frequentatore di un bar del centro città. Una figura riconosciuta anche da alcuni testimoni oculari che, dopo il violento pestaggio, hanno immediatamente allertato i soccorsi. Due infatti i bengalesi, da oltre 15 anni in Italia, rimasti feriti nell'aggressione (i cui motivi sono ancora poco chiari). Un 28enne, M.R., è stato quasi strangolato mentre ad avere la peggio è stato un'operaio di 45 anni, D.M., che ha subito la rottura di entrambe le mascelle edi alcuni denti, tanto da essere prima trasportato all'ospedale di Conegliano e poi operato al Ca' Foncello di Treviso da cui è stato reso noto che l'uomo avrà ora 30 giorni di prognosi. Una situazione delicata quindi, che ha portato entrambe le vittime a sporgere denuncia ai carabinieri, i quali sarebbero molto vicini ad individuare l'identità dell'assalitore che ora rischia molto grosso, anche perchè l'azienda di D.M. che ora si trova senza un proprio dipendente, è pronta a schierarsi come parte civile nell'eventuale processo.