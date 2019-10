Fermato al Biscione con il foglio di via: aggredisce due vigili e li manda in ospedale

Sarà processato giovedì pomeriggio per direttissima il 35enne di origine ghanese che, oggi pomeriggio, mercoledì 30 ottobre, è stato arrestato dalla polizia locale di Conegliano per aver aggredito e mandato in ospedale due vigili durante un controllo di routine al Biscione.

Come riportato dal sito Qdpnews, il 35enne A.F.A era già noto alle forze dell'ordine per una serie di precedenti penali. Senza dimora, era stato allontanato dal Comune di Conegliano con un foglio di via mai rispettato. I vigili di Conegliano l'hanno trovato al Biscione nel primo pomeriggio di oggi. Alla richiesta degli agenti di mostrare i suoi documenti, il 35enne ha iniziato a dare in escandescenze con urla, spintoni e calci. Poi, all'improvviso, l'aggressione. L'uomo si è scagliato contro i due vigili che stavano provando a calmarlo, ferendoli con diverse lesioni. Sul posto è stato necessario l'intervento di una seconda pattuglia per immobilizzare l'uomo e arrestarlo. Gli agenti feriti sono stati portati al pronto soccorso di Conegliano in ambulanza dove sono stati sottoposti a una serie di visite e accertamenti. Le loro condizioni non sarebbero gravi.