Sorpreso a rubare, aggredisce un vigilante e lo scaraventa contro una vetrina

Nell’ambito dei controlli del territorio, gli agenti della polizia di Conegliano, su indicazioni della sala operativa, sono stati chiamati a intervenire, alle ore 18 di giovedì 14 marzo, al supermercato Despar di via Cavour.

La volante, arrivata sul posto, ha dovuto soccorrere un addetto alla sicurezza del supermercato, vittima di una violenta aggressione da parte di un venticinquenne africano. Il giovane straniero, identificato sul posto, è un cittadino senegalese residente in provincia di Treviso con regolare permesso di soggiorno ma già autore, in passato, di alcuni reati contro il patrimonio. Il giovane è stato arrestato per il reato di rapina e lesioni personali poiché poco prima dell’intervento si era appropriato, nascondendoli sotto il giubbotto, di diversi prodotti del supermercato per un valore complessivo di circa 50 euro. L’addetto alla vigilanza, accortosi del tentativo di furto da parte del venticinquenne, ha provato a fermarlo ma questo, vedendosi in trappola ha iniziato a dare in escandescenze e ad aggredire l'addetto alla sicurezza. Il giovane ha colpito con calci e pugni il vigilante, scaraventandolo contro una vetrina e mandandola in frantumi. L’addetto alla sicurezza, nonostante le ferite riportate è riuscito a chiedere aiuto e a trattenere sul posto il fuggitivo mentre gli agenti di polizia arrivavano sul posto e procedevano all’arresto del giovane. L’addetto alla sicurezza ha riportato delle ferite lievi guaribili in cinque giorni, mentre il malfattore è stato accompagnato, in data odierna, davanti al Tribunale di Treviso che ne ha convalidato l’arresto.