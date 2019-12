Rapina e schiaffi per pochi euro: due arrestati dai carabinieri

Nella tarda serata di sabato 28 dicembre a Castello di Godego, i carabinieri di Castelfranco Veneto hanno individuato e arrestato due uomini del posto, responsabili di rapina e lesioni personali ai danni di tre studenti adolescenti.

I fatti erano avvenuti nel tardo pomeriggio di sabato quando i 3 ragazzini, tra i 13 e i 14 anni, mentre passeggiavano in via Paolo Piazza, sono stati raggiunti da un marocchino 25enne e da un 22enne di origini siciliane, anch’essi residenti in zona, i quali hanno iniziato a minacciarli, strattonarli e a pretendere con insistenza del denaro. Spaventati da quell’improvviso e violento atteggiamento, gli studenti hanno consegnato agli aggressori i pochi soldi che avevano nelle tasche (18 euro in tutto) nella speranza di potersi allontanare senza altre conseguenze. Purtroppo però uno dei tre adolescenti è stato colpito da un violento schiaffo al volto sferratogli dal 22enne. La scena è stata notata da alcuni passanti che hanno subito avvertito i carabinieri di Castelfranco. I responsabili sono stati rintracciati poche ore dopo e trovati in possesso del denaro rubato. I due delinquenti hanno cercato di opporre resistenza ma i carabinieri intervenuti sono riusciti ad accompagnarli presso gli uffici della Compagnia castellana. Nel frattempo, lo studente colpito dallo schiaffo è stato portato in pronto soccorso dove gli è stato diagnosticato un “trauma cranico non commotivo” guaribile in 5 giorni. Al termine delle indagini i due indagati sono stati messi agli arresti domiciliari per i reati di rapina, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale. Dovranno rimanere a disposizione dell’autorità giudiziaria.