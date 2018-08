Padre separato picchia gli ex suoceri per rivedere la figlia: arrestato

RONCADE La voglia di rivedere a tutti i costi la figlioletta, che il tribunale aveva dato in affidamento alla sua ex compagna, ha portato un quarantacinquenne trevigiano a compiere un gesto estremo nel pomeriggio di venerdì 10 agosto.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", quando l'uomo è venuto a sapere che la bambina si trovava a casa dei nonni materni per il fine settimana non ha esitato un attimo a salire in macchina e a raggiungere il piccolo paese di Massanzago, in provincia di Padova. Una volta arrivato davanti all'abitazione degli ex suoceri, nonostante venerdì non fosse il suo giorno per stare con la bambina, l'uomo ha scavalcato la recinzione dell'abitazione e ha sfondato la porta di casa chiedendo a gran voce di vedere sua figlia. Gli ex suoceri di 62 e 58 anni, increduli davanti a tanta furia, hanno provato a fermare il trevigiano disposto a tutto pur di rivedere la figlia. In aiuto della coppia è intervenuto anche il figlio dei due ma la violenza del trevigiano sembrava implacabile. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Cittadella che, dopo una breve collutazione con il quarantacinquenne, sono riusciti a far ragionare A.F. Il trevigiano è stato arrestato con le accuse di violazione di domicilio e lesioni personali aggravate. I nonni della bambina e l'ex genero del trevigiano sono stati ricoverati in pronto soccorso a Camposampiero dove gli sono state diagnosticate ferite guaribili in una settimana. Un gesto folle che rischia di costare molto caro a questo papà trevigiano. Dopo un'aggressione così grave il tribunale potrebbe valutare nuove disposizioni d'affidamento, impedendo definitivamente all'uomo di rividere la figlia tanto amata.