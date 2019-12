Sangue in Fonderia: 23enne preso a pugni fuori dalla discoteca

E' stato preso a pugni all'esterno di una discoteca in zona Fonderia a Treviso, subendo la rottura di uno zigomo e la perdita di alcuni denti tanto da essere ricoverato all'ospedale Ca' Foncello. Come riporta "il Gazzettino", la sfortunata vittima del pestaggio è un 23enne di Valdobbiadene che era sceso nel capoluogo con alcuni amici per una serata di divertimento. Dopo la chiusura del locale, però, qualcosa è andato storto e, per motivi ancora da chiarire, è scattata l'aggressione che ha anche visto coinvolta una ragazza, pure lei successivamente portata al pronto soccorso per accertamenti. Sul caso indaga ora la polizia che nelle prossime ore prenderà visione delle immagini delle telecamere di sicurezza della zona.