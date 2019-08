Rissa tra giovani in zona Fonderia a Treviso: 16enne finisce all'ospedale

Se l'è cavata con una profonda ferita alla testa (ma poteva anche andargli molto peggio) il 16enne moldavo che nella notte tra venerdì e sabato, verso le 4.40, è stato improvvisamente colpito al capo con una bottiglia di vetro. Il giovane si trovava infatti in un parcheggio poco distante dal locale Mesdames in via Fonderia a Treviso quando, per cause ancora poco chiare, è iniziata una rissa tra lui ed alcuni connazionali sfociata poi nell'atto di violenza di cui sopra. A chiamare i soccorsi, dopo aver visto il ragazzo tutto insanguinato, sono stati altri giovani che passavano per caso in quel momento in zona. Immediatamente si sono quindi recati sul posto i carabinieri, ma al loro arrivo ormai l'assalitore si era dileguato. Come riporta "il Gazzettino", il 16enne è stato invece soccorso dal Suem 118 e poi medicato in ospedale da dove però non ha voluto spiegare la reale dinamica dei fatti accaduti. Per questo motivo nelle prossime ore i militari visioneranno le immagini delle telecamere di sicurezza presenti in zona per cercare di dare un volto ed una identità all'aggressore.