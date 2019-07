Da in escandescenze in gelateria e prende a stampellate una donna

Venerdì sera movimentato in via Martiri della Libertà a Serravalle di Vittorio Veneto. A richiamare sul posto i carabinieri è stata un'aggressione a colpi di stampelle che ha visto protagonista un volto noto alle forze dell'ordine. L'uomo si era difatti recato presso la gelateria Vecchio Forno quando ha dato in escandescenze con un amico, per futili motivi. Oltre alle parole pesanti, però, sono volati anche colpi di stampella ai danni di alcuni avventori e di una banconiera, tanto che sul posto è dovuto intervenire il Suem 118 per prestare le prime cure ai feriti rimasti coinvolti nella furia dell'uomo, evidentemente alterato dall'alcol. Ad avere la peggio è stata la commessa del locale, trasportata in ospedale per accertamenti ad una mano. Nel frattempo l'uomo, che non si è calmato nemmeno con l'arrivo dei militari, è stato poi con difficoltà riaccompagnato a casa smaltire la sbornia.