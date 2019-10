Maestra sgrida l'alunno in classe, lui l'aggredisce e la fa cadere per terra

Ricoverata al pronto soccorso in stato di choc dopo essere stata aggredita dall'alunno che aveva provato a sgridare in classe. E' la disavventura capitata a una maestra delle scuole elementari di Oderzo che, martedì scorso 22 ottobre, è stata aggredita in classe da un suo giovanissimo studente.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", la maestra aveva rimproverato l'alunno indisciplinato con un normalissimo richiamo ma il ragazzino non ha preso bene il rimprovero e si è scagliato all'improvviso contro la sua insegnante. A quel punto la maestra, impreparata all'aggressione del tutto inaspettata, ha perso l'equilibrio ed è caduta a terra davanti a tutti gli studenti. Soccorsa da un collega la donna ha iniziato a tremare per lo choc non riuscendo più a controllare la sua reazione dopo l'aggessione subita. Va precisato che la donna non ha riportato alcuna ferita nella caduta né lo studente le ha messo le mani addosso ma lo spavento provocato dalla reazione dell'alunno ha fatto finire addirittura in pronto soccorso la maestra. La scuola ha informato dell'accaduto i genitori dell'alunno indisciplinato ma, al momento, contro di lui non è stato preso ancora nessun provvedimento disciplinare.