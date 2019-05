Aggredisce il marito con un coltello e poi gli taglia le gomme dell'auto: 64enne arrestata

E' una settimana totalmente da dimenticare quella che sta dovendo affrontare un 65enne di Arcade, vittima di maltrattamenti in famiglia da parte della propria moglie 64enne. Verso le ore 12 di venerdì, infatti, i militari sono dovuti intervenire nel territorio di Spresiano proprio presso l'abitazione dei due coniugi dopo che la donna, a seguito di un violento alterco nato in mattinata per futili motivi, aveva tentato di aggredire il compagno brandendo un coltello da cucina. L'uomo, però, era riuscito a scappare e rifugiarsi all'interno della propria auto, ma la signora, in preda ai fumi dell'ira, si è poi scagliata contro lo stesso mezzo per poi provvedere a tagliare tutte e quattro le gomme. Una volta raggiunti i due coniugi, i carabinieri hanno inoltre constatato come solo qualche giorno prima l'uomo fosse già stato aggredito dalla moglie, la quale lo aveva colpito più volte al capo con il medesimo coltello, tanto da procurargli diverse lesioni guaribili in 10 giorni. La donna è stata quindi arrestata per maltrattamenti in famiglia e poi condotta presso le celle di sicurezza del Comando di Treviso, in attesa dell'udienza di convalida.