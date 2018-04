Aggredisce il commesso e ruba due latte di vernice, arrestato

SPRESIANO E' stato arrestato per tentata rapina. Si tratta di G. B., classe '67, uomo pluripregiudicato. Era entrato in un supermarket di Spresiano, in via Riccati e dopo aver aggredito il commesso di origine cinese ha cercato di uscire con la refurtiva, ovvero due latte di vernice. Il 51enne è stato presto intercettato ed arrestato dagli uomini dell'arma dei carabinieri.