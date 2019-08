Aggressione al sindaco: 3 persone fermate e denunciate

I carabinieri della stazione di Montebelluna hanno fermato, nel pomeriggio di lunedì 12 agosto, i presunti responsabili dell'aggressione ai danni del sindaco di Caerano San Marco, Gianni Precoma.

Si tratta di tre nomadi tutti appartenenti alla stessa famiglia. G.K, B.K e E.K sono stati denunciati per lesioni personali aggravate, danneggiamento e minaccia ai danni del sindaco di Caerano. Solo poche ore prima del fermo in Prefettura a Treviso un vertice d'urgenza aveva fatto il punto sulle indagini in corso offrendo al sindaco aggredito uno speciale servizio di protezione e sicurezza per evitare nuove aggressioni. Con il fermo dei 3 presunti responsabili la situazione sembra però destinata a cambiare radicalmente. Una grande operazione delle forze dell'ordine locali che, in poche ore, sono riusciti a dare un'importante svolta a un caso che continua ancora a far discutere.