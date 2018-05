Cerca di strozzarla con una sciarpa, donna aggredita mentre fa jogging

LORIA Era uscita per fare jogging quando improvvisamente è stata aggredita. E' successo questa mattina a Loria. Una donna di 47 anni, mentre correva, si è ritrovata addosso le mani di un uomo a volto scoperto, il quale con una sciarpa tentava di bloccargli la bocca o evidentemente di strozzarla. Lei ha però reagito ed è riuscita a metterlo in fuga. Poco dopo essere scappato l'uomo, con precedenti penali, ha simulato egli stesso di essere aggredito. Il giovane 29enne, di nazionalità brasiliana ma residente a Loria, è stato così denunciato per violenza privata e simulazione di reato dai carabinieri.