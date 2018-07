Due trevigiani aggrediti e rapinati durante il "Reset Festival" di Fener

ALANO DI PIAVE Brutta disavventura quella vissuta la scorsa notte, tra giovedì e venerdì, da due ragazzi trevigiani, un 22enne di Montebelluna ed un 24enne di Valdobbiadene. I due giovani stavano partecipando al "Reset Festival", a Fener di Alano di Piave (nel parco del Piave), e poco dopo le 3, sono stati affrontati e malmenati da due sconosciuti (probabilmente stranieri) riportando lievi lesioni che fortunatamente non necessitavano di cure mediche. Al termine dell'aggressione uno dei due trevigiani si è reso conto che gli mancava il portafoglio, contenente solo documenti, e il telefono. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri del comando provinciale di Belluno per stabilire i motivi dell'accaduto e le modalità di sparizione degli oggetti.