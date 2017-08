Alberi a rischio lungo viale Cesare Battisti: Contarina lancia l'allarme

TREVISO Chiunque sia passato almeno una volta per Treviso, non avrà certo potuto fare a meno di notare lo splendido viale alberato che collega Porta Calvi con la centralissima piazza Duomo.

Sessantasette pini costeggiano i due lati della carreggiata, offrendo a passanti e turisti un fresco riparo, soprattutto durante i mesi più caldi dell'anno. Alberi presenti in città ormai da diverse decine d'anni. Peccato però che le loro condizioni di salute attuali sarebbero davvero critiche, secondo quanto riportato da un'analisi condotta dai tecnici di Contarina che, oltre alla gestione dei rifiuti in città, si occupa anche del verde pubblico. I risultati della ricerca sono stati a dir poco preoccupanti. Tantissime piante del viale rischierebbero di crollare a causa di tronchi troppo esili per la loro altezza e di radici troppo corte e poco radicate nel terreno a causa dell'imponente cementificazione che è stata eretta loro intorno. Il problema non si presenta certo per la prima volta. Già in passato, un albero del viale era crollato addosso al muro dell'ex asilo Zanotti ed era stato rimosso dalla strada. Un destino che nelle prossime settimane potrebbe capitare anche a molte (se non tutte) altre piante della strada trevigiana. L'amministrazione comunale ha deciso di prendere in mano la situazione predisponendo un'analisi ancor più dettagliata degli alberi di viale Battisti. Entro fine settembre le reali condizioni di ogni singola pianta saranno stabilite e verificate per fare in modo che il Comune possa decidere come comportarsi in merito. Una rimozione totale degli alberi appare molto complicata come ipotesi, ma anche eliminare solo le piante che rischiano un crollo imminente non sembra essere una soluzione molto apprezzata anche perché finirebbe per rovinare l'estetica di una delle strade più amate di Treviso.