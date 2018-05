Albero cade nel Sile, arrivano i vigili del fuoco con l'autogru

TREVISO Intervento parecchio delicato questa mattina, verso le 11, per i vigili del fuoco. Un albero lungo via Bressa, poco distante dalle poste centrali di Treviso, è ceduto sotto il proprio peso, cadendo nel Sile, a pochi metri da ponte De Gasperi. Una signora ha notato quanto era accaduto e ha subito chiamato i vigili del fuoco, i quali una volta giunti sul posto con un autogru di treviso e con la squadra di Gaiarine, insieme al capo servizio, hanno tagliato e recuperato la grande pianta. L'intervento è durato per circa due ore.