Studente 17enne del Da Collo rappresenterà l'Italia alle finali di Public Speaking

CONEGLIANO "Il modo migliore per predire il futuro è inventarlo. Non è così facile, giusto? Ogni giorno dovremmo cambiare il corso della nostra storia e lasciare un segno nelle vite delle persone che incontriamo durante il viaggio. L'unica parola cui posso pensare, guardando il problema da questo punto di vista, è coraggio. Il coraggio di essere un punto di riferimento per gli altri. Il coraggio di prendere posizione per difendere i nostri ideali. Il coraggio di provare emozioni, di avere paura, di amare. Ma prima di tutto il coraggio di essere noi stessi e di sfidare l’ignoto, consapevoli di avere un paio d’ali per volare verso l'infinito”.

E’ con queste argomentazioni che Alberto Pinese, 17 anni, studente della IV B Liceo Linguistico “Da Collo”, ha conquistato il diritto di rappresentare l’Italia a Londra nella competizione mondiale di Public Speaking, in programma dal 14 al 18 maggio. Pinese è approdato alla finale dopo essersi imposto, domenica 11 marzo a Genova, su altri 40 tra i migliori speaker provenienti dalle scuole superiori dell’intera penisola. “Ho preparato un discorso di cinque minuti, in inglese, sul fatto che “il miglior modo per predire il futuro è inventarlo – spiega – L’argomento mi affascinava, ma non avrei mai pensato di riuscire a vincere. Sono molto contento ed emozionato: sono orgoglioso di poter rappresentare, con la mia scuola, l’Italia in questa competizione”.

“Questo importante risultato – sottolinea il dirigente scolastico, Vincenzo Gioffrè - è il coronamento di un progetto che già da due anni il nostro Istituto porta avanti, e che rappresenta un strumento pedagogico a 360° per potenziare ulteriormente le competenze di cittadinanza attiva dei nostri studenti. Ringrazio le professoresse Anna Piaser e Novella Varisco per aver seguito il progetto, in collaborazione con Giorgio Allani e Stefano Colmagro". L’International Public Speaking Competition è una competizione organizzata dall’English Speaking Union che premia la capacità di parlare in pubblico: è riservata a studenti di età compresa tra i 16 e i 20 anni.