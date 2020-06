Treviso in lutto: è morto l'imprenditore Aldo Tognana

E' morto oggi l'ingegner Aldo Tognana, noto imprenditore del settore della ceramica della provincia di Treviso. A marzo di quest'anno aveva compiuto 100 anni. Industriale della dinastia dei mattoni e delle porcellane, aveva portato sulle tavole di tutto il mondo i piatti con il marchio veneto “Tognana”.

Laureato a soli 22 anni in Ingegneria Civile a Padova fondò nel 1946, insieme al fratello Alessandro, la Ceramica Tognana, l’attività nelle stoviglie da tavola, prima costola della Tognana Porcellane Spa. Aldo Tognana era un partigiano. La medaglia della Liberazione, consegnatagli 5 anni fa, gli era stata consegnata per il suo contributo fortissimo alla lotta al nazi-fascismo. Fu capo della brigata partigiana “Treviso” ed alla resa dei fascisti divenne comandante della “Piazza” in città. Nel 1946 sposò Linda Balestreri, la stessa fidanzata che in una Treviso distrutta dal bombardamento del 7 aprile ‘44 l’ingegner Aldo si mise a cercare, in bicicletta tra le macerie. Una pagina della storia del miracolo del Nordest scritta insieme da Aldo e Alessandro: metà dei piatti che si vendevano in Italia avevano sul fondo il marchio Tognana. Prodotti dall’ultima generazione di industriali della famiglia di origine svizzera, giunta a Treviso dalla Valtellina nella prima metà del Settecento per produrre argille e mattoni a cominciare dal 1775. Appena finita la Seconda Guerra Mondiale entrò nel consiglio comunale della sua Treviso, tra i più giovani consiglieri dell'allora Democrazia Cristiana e negli anni '80 diventa presidente degli industriali di Treviso. Nel 1994 venne candidato come sindaco dal centro-sinistra ma al ballottaggio perse contro il "nemico-amico" Giancarlo Gentilini.

«Oggi - spiega proprio Gentilini - la città perde un interprete autentico della trevigianità, un imprenditore d'altri tempi, sempre vicino alle sue maestranze. La nostra è stata una amicizia che non ha risentito delle divisioni politiche, era una politica diversa, fatta per idee e valori e non per il potere e le differenze finivano lì, davanti a un calice di vino bevuto all'osteria». «È venuto a mancare - è il ricordo che ne traccia il sindaco di Treviso Mario Conte - un personaggio che ha fatto la storia di Treviso nel mondo dell’industria, dello sport e della politica. Noto imprenditore nel mondo della ceramica, ha dato lustro a tutta la Marca facendola conoscere, attraverso prodotti di eccellenza, in tutto il mondo. È stato inoltre molto attivo nel mondo del ciclismo Veneto, rilanciandolo a livello mondiale con l’organizzazione dei mondiali del 1985. Ma soprattutto, un uomo di grande spessore, coerenza e un grande esempio per il suo impegno civile».