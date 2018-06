Motta di Livenza sceglie Alessandro Righi: è il sindaco più giovane della Marca

MOTTA DI LIVENZA Una vittoria dedicata ai giovani da parte del sindaco più giovane della provincia di Treviso. La storia più bella di queste elezioni comunali arriva da Motta di Livenza dove il trentatreenne Alessandro Righi ha ottenuto 2911 voti diventando il nuovo sindaco del comune trevigiano.

Un traguardo che il primo cittadino ha commentato con queste parole: "La vittoria di stasera è il risultato di una campagna di squadra, portata avanti senza alcun tipo di personalismi. Sono orgoglioso di essere il sindaco più giovane della provincia e come tale vorrei subito dedicare la mia vittoria a tutti i ragazzi trevigiani invitandoli a credere sempre nei loro sogni e a non smettere mai di rimboccarsi le maniche, lavorando sodo. Sono convinto che non serva andare all'estero per trovare ciò di cui abbiamo bisogno. Il mio sogno l'ho realizzato nella città in cui sono nato e nei prossimi anni farò il possibile per sostenere il maggior numero di iniziative possibili da parte dei giovani mottensi". Righi ha sconfitto il candidato sindaco Paolo Tolotto che con la lista civica Motta Unita si è fermato al 33,56% di voti.