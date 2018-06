Aliante non ritorna alla base come previsto: ricerche vane, paura per un pilota trevigiano

TREVISO Verso le ore 19 di sabato l'elicottero del Suem di Pieve di Cadore è decollato per sorvolare le montagne dell'Alpago, il Col Visentin e il monte Serva in conseguenza di un segnalazione sul mancato rientro di un aliante, con a bordo il pilota trevigiano A.M., decollato nel primissimo pomeriggio di sabato dall'aeroporto di Belluno. Insieme all'elisoccorso è stato allertato anche il Soccorso alpino dell'Alpago, visto che l'ultimo ponte telefonico agganciato dall'uomo è stato quello di Tambre. I soccorritori intervenuti in zona si sono poi mossi anche con le auto nelle valli principali e hanno provato a guardare con i binocoli i pendii di Dolada e Teverone, senza però alcun risultato. Infine, esito negativo lo hanno dato anche le ricognizioni dell'elicottero del Suem e dei vigili del fuoco.