Bomba d'acqua su Giavera: case sott'acqua e strade allagate

Una vera e propria "bomba d'acqua" è precipitata su Giavera del Montello nel primo pomeriggio di domenica. Già a partire dalle ore 14 una pioggia battente ha infatti sferzato tutto il territorio comunale, allagando buona parte di via Montello e via Artiglieri. Numerose le case che sono subito finite sotto acqua, con almeno sei nuclei familiari che hanno immediatamente chiesto soccorso ai vigili del fuoco che prontamente si sono recati in zona insieme alla protezione civile. «Non è sicuramente una bella situazione quella che ci vede coinvolti in questa giornata - racconta ai nostri microfoni il sindaco Maurizio Cavallin - Fortunatamente i corsi d'acqua presenti sul territorio comunale, come la Brentella, non sono ancora straripati, ma l'acqua che si è riversata in zona è stata veramente tanta e in pochissimo tempo, tanto che i tombini non hanno retto l'urto. Siamo comunque tutti in allerta e stiamo seguendo passo passo l'evolversi della situazione, soprattutto nella'area a sud del comune».

In ogni caso, anche l'area di Nervesa della Battaglia è stata al centro del maltempo, tanto che persino un tratto della provinciale è rimasto completamente allagato. Non si salvano poi nemmeno Sernaglia della Battaglia (interessate in primis via Busche e via Farra), Codognè e tutta la fascia Pedemontana tra Castelcucco e l'asolano.

