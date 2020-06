Camminano sul greto del Piave e trovano una bomba della Grande Guerra

Mentre stavano facendo una passeggiata in riva al Piave, nella frazione di Ponte della Priula a Susegana, alcuni passanti si sono accorti che, a poca distanza dai pilastri del viadotto, c'era una bomba inesplosa della Prima Guerra Mondiale.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", il ritrovamento è avvenuto nel pomeriggio di domenica 28 giugno. Sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri che, dopo i rilievi del caso, ha informato anche gli artificieri che hanno deciso di sotterrare l'ordigno in attesa di poterlo rimuovere e disinnescare in totale sicurezza nelle prossime ore. Nonostante lo spavento per essersi trovati a pochi metri da una bomba inesplosa, i passanti e le forze dell'ordine presenti sul posto sono riusciti ad agire con grande discrezione e molti bagnanti arrivati domenica in riva al Piave non si sono nemmeno accorti di quanto stava accadendo. La pericolosità dell'ordigno inesploso è stata ritenuta piuttosto bassa e, per questo motivo, non è stato subito disinnescato sul posto ma sotterrato in via precauzionale in attesa della rimozione.