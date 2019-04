Allatta il suo bambino dal tavolo di un bar: mamma viene pesantemente insultata

Una donna di colore che allatta il suo bambino dal tavolo di un bar. Nulla di strano verrebbe da dire, se non che in queste ore l'episodio è stato ripreso dai quotidiani locali in quanto simbolo della lotta al razzismo. L'episodio, infatti, sarebbe avvenuto mercoledì in pubblico in piazza Giorgione a Castelfranco Veneto. Una mamma che allatta il proprio pargoletto seduta su una sedia di un bar sotto il sole non è poi una visione tanto rara, ma a quanto pare a qualche avventore ha dato fastidio, iniziando ad insultare pesantemente la povera donna. La signora ha reagito con pacatezza alle ingiurie dei passanti, ma la situazione è presto degenerata tanto che un'altra donna lì presente è dovuta intervenire in sua difesa per cercare di calmare gli animi. Un episodio che ha poi scatenato il pubblico dei social network, tra chi sostiene la mamma e chi invece i 'perbenisti'. Di certo, in un 2019 dove ormai sono caduti tanti tabù, insultare una madre perché allatta in pubblico sembra davvero fuori luogo. Mentre ancora più grave sarebbe se tale accusa fosse stata mossa solamente a causa della razza della donna. In ogni caso, si è trattato di una brutta pagina di cronaca locale presto da dimenticare.