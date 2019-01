Esce fuori pista con gli sci e precipita in un dirupo, muore 63enne

Ennesima tragedia sulle piste da sci in un inverno nero per gli amanti della montagna. Un 63enne di San Pietro di Feletto, Roberto Callegher, è morto a causa di un grave incidente avvenuto poco dopo le 12 ad Alleghe, nel comprensorio sciistico del monte Civetta, in provincia di Belluno. L'uomo, mentre discendeva la pista Col dei Baldi - Pian dei Sec, ha perso (per cause ancora in fase di accertamento) il controllo degli sci, superando a forte velocità un leggero pendio fuori pista e finendo fuori pista, in un dirupo. Il 63enne è precipitato nel vuoto da un'altezza di circa sei metri ed è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Caprile Bellunese ed il medico del Suem 118 che non ha potuto far altro che constatarne il decesso. La salma, trasportata presso la camera mortuaria del cimitero di Alleghe, è ora a disposizione dell'Autorità giudiziaria.