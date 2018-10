Maltempo: Asolo resta senza corrente elettrica

Pioggia battente e forte maltempo stanno colpendo in queste ore anche il borgo di Asolo che, nella mattinata di lunedì 29 ottobre, ha dovuto fare i conti con un problema legato alla mancanza di corrente elettrica in alcune zone del Comune.

Da via Fermi fino alla zona industriale, il maltempo ha messo fuori uso la corrente elettrica di case e aziende che sono state costrette a riprendere a fatica l'attività lavorativa del lunedì mattina. Il pronto intervento dei tecnici dell'Enel sul posto ha però riportato la situazione alla normalità poco prima di mezzogiorno. Nel comune di Asolo tutte le scuole sono rimaste chiuse per ordine della Prefettura anche se da un primo vertice tenutosi nella giornata di domenica, l'amministrazione aveva deciso inizialmente di tenere aperta le scuole del territorio perché posizionate in tre aree fuori dal rischio inondazione. L'ordine del Prefetto ha però costretto il Comune alla chiusura degli istituti. Al momento la situazione meteo ad Asolo è tenuta sotto controllo dai volontari della protezione civile e dai tecnici comunali. Canali e fossati sono monitorati costantemente e, per il momento, l'allerta rimane alta pur non essendoci nessuna situazione di allarme.