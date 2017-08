Meteo: torna lo stato di attenzione in tutto il Veneto, attese piogge e violenti temporali

Tempo instabile e perturbato domani in Veneto, a partire dalle zone montane ma in progressiva estensione anche alla pianura. E così, a seguito delle previsioni meteo dell’Arpav, il Centro Funzionale decentrato della Protezione civile del Veneto ha diramato un nuovo stato di attenzione per possibile allerta idrogeologica, valido dalla mezzanotte di oggi sino alle ore 8 di domenica 20 agosto. Saranno possibili fenomeni localmente anche intensi, con forti rovesci, raffiche di vento e grandinate.

L’allerta per probabili criticità idrogeologica interessa il bacino dell’alto Piave e del Piave pedemontano, quelli dell’alto e basso Brenta, il Bacchiglione e l’Alpone, i bacini dell’Adige, Garda e monti Lessini. Problemi alla rete idraulica minore e alla rete fognaria si potrebbero, inoltre, verificare nei bacini del Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e basso Adige, in quelli del Sile, basso Piave, Livenza, Lemene e Tagliamento, nonché nel bacino scolante della Laguna. Lo stato di attenzione è di livello ‘rinforzato’ per l’area di Borca di Cadore. Dopo le forti precipitazioni che nei giorni scorsi avevano devastato il litorale jesolano, la paura questa volta torna a spostarsi in montagna, ma piogge e temporali arriveranno anche nella nostra provincia. Gli esperti invitano tutti i cittadini alla massima prudenza.