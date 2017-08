Torna l'incubo maltempo nella Marca: stato di attenzione per temporali e grandine

TREVISO Maltempo in arrivo nel Veneto e, molto probabilmente, anche in provincia di Treviso. La Regione ha infatti diramato un'allerta meteo per il pomeriggio e la sera di mercoledì 9 agosto.

Secondo l'Arpav nella giornata di oggi sarà possibile qualche locale rovescio e temporale sulle zone montane e pedemontane (dove non si escludono pure fenomeni di forte intensità, destinati a scaricarsi anche in pianura). Lo stato di PREALLARME (da riconfigurare, a livello locale, in fase di allarme, a seconda dell’intensità dei fenomeni) è stato diramato sulle zone centro settentrionali del Veneto (di cui fanno parte le province di Belluno e Treviso). Semplice stato di attenzione, invece, nel resto del territorio regionale. Dalla tarda mattinata di giovedì 10 invece, ci sarà un nuovo aumento dell’instabilità con crescente probabilità di rovesci e temporali: i fenomeni saranno a tratti anche diffusi sulle zone centro settentrionali. Non sono esclusi temporali o grandinate localmente intensi. Nelle prime ore di venerdì 11 è probabile che prosegua la fase di instabilità, ancora con possibilità di fenomeni intensi. In seguito il tempo sarà variabile con delle precipitazioni locali o sparse (specie in mattinata), anche a carattere di rovescio e temporale, ma con probabilità minore e con fenomeni di minore entità.