Maltempo e precipitazioni forti: a Vittorio Veneto scatta l'allerta meteo

VITTORIO VENETO Il Centro Funzionale decentrato della Regione Veneto, ha emesso nelle scorse ore un avviso di criticità idrogeologica e idraulica a causa delle forti precipitazioni che sarebbero in arrivo nelle prossime ore sul territorio comunale.

Il Sindaco Roberto Tonon ha pertanto attivato il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile di Vittorio Veneto e dichiarato la fase di preallarme per il rischio idrogeologico che ha avuto inizio alle 12.00 di lunedì 08 gennaio e che si protrarrà fino alle ore 08.00 di martedì mattina. L’intensità delle precipitazioni previste, potrebbe essere tale da creare problemi al sistema fognario e lungo la rete idrografica minore, con la possibilità di innesco di fenomeni franosi superficiali. L’amministrazione comunale ha ribadito ai cittadini l’importanza di iscriversi quanto prima alla piattaforma Alert System in modo da essere costantemente informati su ogni possibile emergenza. Chiunque lo voglia può accedere al servizio scaricando l’App dedicata.

Chi desidera invece un’informazione più personalizzata e puntuale dovrà compilare l’apposito form disponibile sul sito del Comune di Vittorio Veneto con il quale potrà comunicare dati come il nome e la residenza. Riceverà così su telefoni fissi, mobili, indirizzi di posta elettronica e fax, informazioni relative ad emergenze che riguardano solo la via o il quartiere in cui vive oppure la scuola in cui studiano i figli. Non si tratta di comunicazioni invasive e tali da recare disturbo ai cittadini ma di allerta alle quali l’Amministrazione comunale ricorre solo nelle piccole e grandi emergenze della quotidianità. Si raccomanda inoltre di contattare i Vigili del Fuoco al numero si telefono 115 solo in caso di reale emergenza e non per semplici richieste di informazioni.