Camper razziato dai ladri, week end da incubo per un trevigiano

Brutta disavventura per un camperista trevigiano domenica scorsa nel bellunese. L'uomo, di 57 anni, aveva lasciato il suo mezzo posteggiato in un'area di sosta in località Poiatte di Alpago. Durante la sua assenza, tra le 11 e le 17, ignoti malviventi hanno scassinato la serratura del mezzo e sono entrati all'interno, appropriandosi di una somma di 650 euro e un orologio Hamilton del valore di oltre mille euro. L'uomo non ha potuto far altro che rivolgersi ai carabinieri bellunesi per denunciare il furto.