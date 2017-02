Valdobbiadene: il consiglio comunale conferisce la cittadinanza onoraria agli Alpini

VALDOBBIADENE Dopo l’approvazione dei verbali delle sedute precedenti, l’amministrazione comunale conferirà la cittadinanza onoraria al 7° Reggimento Alpini di Belluno, in segno di riconoscenza e a memoria dell’importante contributo del corpo degli alpini durante il primo conflitto mondiale sul fronte del Piave e non solo.

La notizia si inserisce nell'ambito dei festeggiamenti e delle celebrazioni che il comune di Valdobbiadene ha organizzato per ricordare il centenario della Grande Guerra. Dopo la ripubblicazione del diario di Caterina Arrigoni dal titolo: “Quando senza polenta si moriva di fame”, presentato il 9 dicembre scorso e sostenuto dal COA, in città è previsto anche il restyling dell’area verde che circonda la piccola piazza in via Roma che si trova di fronte all’accesso principale dell’ex ospedale “Guglielmo Guicciardini”. Quest’ultima sarà intitolata “Piazza 7° Reggimento Alpini” e sarà inaugurata domenica 7 maggio 2017, pochi giorni prima dell'inizio dell'adunata alpina. Il conferimento della cittadinanza onoraria agli Alpini bellunesi sarà conferito lunedì sera alle ore 19.30 nell'auditorium del palazzo “Celestino Piva” durante il consiglio comunale cittadino.