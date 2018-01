Addio a Egidio Pin, ultimo reduce alpino della campagna di Russia

CODOGNE' Si è spento all'età di 96 anni Egidio Pin, ultimo reduce della campagna di Russia. L'eroe alpino, classe 1921, era molto noto in paese. Egidio era uno dei pochi alpini riuscito a sporavvivere e tornare a casa dalla tragica ritirata sul Don.

"L'anno inizia con una triste notizia. - afferma il primo cittadino di Codognè Roberto Bet. - Egidio rimarrà per sempre nei nostri cuori e nei nostri ricordi. Un simbolo di quella straordinaria normalità, di indescrivibile saggezza e di buon senso. Un uomo che ha vissuto la peggiore delle esperienze, la guerra e con grandissimo coraggio e dignità non si è mai perso d'animo, rendendoci orgogliosi della sua presenza e della sua vita. Grazie per l'esempio che hai dato è continuerai a dare. Pensando a te e alle difficoltà che hai superato ci sentiremo tutti più forti. Riposa in pace caro Egidio, - continua il sindaco Bet - sono onorato di averti conosciuto."