Alpini a Trento, Bottacin: "Un onore poter sfilare insieme"

TREVISO Anche l'assessore Veneto alla protezione civile sarà domani a Trento, all’adunata nazionale degli alpini, per sfilare insieme con il terzo raggruppamento, quello che comprende il Triveneto, della Protezione Civile Ana. "Una forte emozione ma soprattutto un grande orgoglio sfilare con il più grande raggruppamento di protezione civile d'Italia - afferma l'assessore – che conta ben 4.863 volontari da tutto il Nordest, tra i quali la parte del leone la fa proprio il nostro Veneto. Siamo una forza grandissima, rappresentiamo oltre un terzo dei 13.146 volontari dell’Ana: ciò significa che qui nelle nostre terre lo spirito di solidarietà, comunque altissimo su tutto il territorio nazionale, è ancora più marcato che nel resto d'Italia".

Solo nel 2017 la protezione civile dell'Ana ha raccolto 6.693.000 euro di donazioni e ha totalizzato interventi per un totale di 2.351.561 ore-uomo che, se valorizzate, si potrebbero quantificare in 64.715.000 euro. “Gli Alpini, quindi, limitandoci a citare solo lo scorso anno – sottolinea l’assessore - hanno quindi regalato alla collettività oltre 70 milioni di euro. Questi numeri parlano più di qualsiasi altra azione - conclude l'assessore - e dovrebbero imporre un bell'esame di coscienza a chi ha compiuto i vili gesti contro l'adunata nazionale degli alpini a cui abbiamo assistito nelle ultime ore. Per questo, e ancora una volta di più, ai volontari dell’Ana e a tutti i volontari della protezione civile va il mio grandissimo ringraziamento”.