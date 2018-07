Incidente in alta quota: alpinista trevigiano soccorso sul Campanile Toro

CASALE SUL SILE Erano da poco passate le 15.30 di sabato pomeriggio quando gli uomini del Suem 118 sono stati allertati per soccorrere un alpinista che si era infortunato sulle doppie di rientro da una via sul Campanil di Toro, in Cadore.

Il rocciatore, che faceva parte di una cordata composta da tre persone, sulla penultima calata a 2.100 metri d'altezza ha sbattuto un piede sulla parete procurandosi un probabile trauma alla caviglia. L'elicottero del Suem di Pieve di Cadore, a quel punto, ha imbarcato un tecnico del Soccorso alpino del Centro Cadore per guidare l'equipaggio sul luogo dell'incidente. Una volta individuato il punto, il rocciatore, A.A., 43 anni, di Casale sul Sile, è stato recuperato dal tecnico dell'elisoccorso dalla cengia in cui si trovava, a circa duecento metri dalla base. Grazie all'utilizzo di un verricello il trevigiano è stato trasportato all'ospedale di Belluno, da dove è stato dimesso poche ore dopo.