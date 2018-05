Travolti da una valanga in alta quota: alpinisti vicentini salvati da due trevigiani

TREVISO Quella che doveva essere una tranquilla escursione tra amici ha rischiato di trasformarsi in una vera e propria tragedia nella giornata di sabato 26 maggio sulle famosissime Pale di San Martino di Castrozza.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso" i protagonisti della vicenda sono stati due alpinisti trevigiani che, poco prima delle 11 di mattina, erano partiti con tre guide del Cai di Vicenza alla volta del canalone Bureloni a quota 2400 metri. Un percorso molto noto agli alpinisti della zona che spesso risalgono il canalone innevato a piedi per poi tornare a valle con gli sci. I tre istruttori vicentini stavano salendo in cordata lungo la via nord quando all'improvviso sono stati travolti da un'imponente valanga di neve. Una scena spaventosa, a cui hanno assistito due alpinisti trevigiani che avevano incontrato le guide vicentine alla base del canalone Bureloni, salvo poi intraprendere un altro percorso di scalata. Non appena i due trevigiani si sono accorti della slavina, hanno subito provveduto ad allertare i soccorsi giunti sul posto con tre elicotteri, due da Trento e uno da Belluno. Fortunatamente, la neve non aveva sommerso i corpi degli alpinisti vicentini ed è stato quindi facile individuare le loro posizioni lungo il canalone. Trasportati d'urgenza in ospedale, due di loro sarebbero ancora ricoverati in gravi condizioni a causa delle ferite e dei traumi riportati nella caduta. Secondo i medici però entrambi non sarebbero in pericolo di vita.