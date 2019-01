Incidente sul lavoro alla Ellepi box di Altivole, ferita operaia 30enne

Incidente sul lavoro nel primo pomeriggio di oggi, lunedì, all'interno dell'azienda "Ellepi" di via Vallà ad Alvitole, ditta specializzata nella produzione di imballi in carta e cartone. Una dipendente, B.B., 30enne residente a Riese Pio X ma nativa di Scilla (Reggio Calabria), è rimasta impigliata con i vestiti in un macchinario e ha violentemente sbattuto la testa. L'operaia è stata trasportata in elicottero al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso dove si trova attualmente ricoverata. Le sue condizioni sarebbero gravi. Sul posto, oltre al Suem 118, sono giunti gli ispettori del nucleo Spisal dell'Ulss 2.