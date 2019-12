Cade in una vasca di liquami, operaio di 25 anni muore annegato

Tragedia del lavoro nel pomeriggio della Vigilia di Natale, poco dopo le 16.30, presso un'azienda agricola al civico 6 di via Cornere ad Altivole, la ditta "Cristina Dallan". Un dipendente, forse per un malore o una disattenzione, è caduto in una vasca di raccolta dei liquami ed è morto annegato. A perdere la vita Kumar Barati Pudota, cittadino di origini indiane di 25 anni, residente a Vedelago. Sul posto Suem 118, i carabinieri di Castelfranco Veneto e gli ispettori del nucleo Spisal dell'Ulss 2. Indaga la Procura di Treviso. Il pubblico ministero Anna Andreatta potrebbe conferire l'incarico per l'autopsia già nelle prossime ore.