Ladri a casa del sindaco, spariti due rolex e denaro

Ladri in azione nel corso della giornata di domenica all'interno della residenza del sindaco di Altivole, Chiara Busnardo. Ignoti, approfittando dell'assenza della proprietaria, allontanatasi per un week end con compagno e figlio, sono entrati all'interno dell'abitazione in cui vive, ad Asolo in via Munegatti, forzando un balcone (scassinati gli scuri e una finestra). Una volta in casa i ladri hanno messo sottosopra buona parte delle stanze, aprendo cassetti e armadi.

Il bottino trafugato dai "topi d'appartamento" è stato di due orologi Rolex (di proprietà del compagno della Busnardo), del valore di svariate migliaia di euro oltre a del denaro. Il sindaco ha scoperto la sgradita visita dei malviventi, dopo essere rincasata, nella tarda serata di domenica, con compagno e figlio: al primo cittadino non è rimasto altro da fare che lanciare l'allarme ai carabinieri del nucleo radiomobile di Castelfranco Veneto. Il ladro non ha preso le chiavi dell'auto del sindaco ed un pc, entrambi in bella vista. I militari sono giunti sul posto per effettuare un sopralluogo e svolgere i primi accertamenti del caso. Sull'episodio è stata ovviamente aperta un'indagine.