Piante di marijuana in casa, arrestato "pollice verde" 20enne

Nel pomeriggio di ieri, 20 maggio, ad Altivole, i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Castelfranco Veneto hanno arrestato, per il reato di coltivazione di sostanza stupefacente, un 20enne del luogo, il quale, sottoposto a perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di 3 piante di cannabis in fase di maturazione, una piccola serra artigianale per la crescita della sostanza, oltre a un bilancino di precisione e a materiale vario per il confezionamento della droga. Accompagnato presso gli uffici della Compagnia di Castelfranco Veneto, il giovane è stato successivamente rimesso in libertà.

