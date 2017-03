AMA Music Festival: il talento canadese Mac Demarco nuovo headliner della kermesse

ASOLO AMA Music Festival è lieto di annunciare il secondo headliner dell’edizione 2017, che si terrà dal 22 al 27 agosto ad Asolo (TV). Dopo gli Interpol è la volta di un altro grande big internazionale, Mac DeMarco. Mac DeMarco, il giovanissimo talento canadese, reduce dal successo dei suoi due album precedenti, e già vincitore del Polaris Music Prize e Juno Awards, arriva in Italia per presentare il nuovo lavoro This Old Dog, in uscita il 5 maggio per Captured Tracks/Goodfellas. Anticipato dai due singoli This Old Dog e My Old Man, THIS OLD DOG è la conferma definitiva del suo ormai indiscusso talento.

Mac DeMarco, aka il ventiseienne McBriare Samuel Lanyon DeMarco, pubblicherà "This Old Dog", il suo terzo album, a due anni di distanza dall’ultimo Salad Days, anticipato da due singoli che mostrano una nuova direzione musicale e uno sguardo sulla natura molto personale di questo disco. Ad ispirare il nuovo lavoro un ruolo importante lo ha di certo avuto il trasferimento da New York a Los Angeles. Arrivando in California con un pugno di demo registrati a New York, Mac si è subito reso conto che quel cambiamento gli stava fornendo una prospettiva nuova. DeMarco racconta: ”Avevo preparato i demo di tutto il nuovo album, convinto che una volta trasferitomi a Los Angeles, avrei finito tutto in fretta. Ma una volta lì ho realizzato che trasferirsi in una nuova città, ed iniziare una nuova vita richiede tempo. In genere scrivo, registro e pubblico senza nessun intoppo. Ma stavolta ho scritto i pezzi e poi li ho messi da parte per lungo tempo. Li ho lasciati respirare. Quando questo accade devi davvero conoscere le tue canzoni perfettamente. E’ stato tutto diverso”.



Il musicista canadese ha scritto qualche demo per "This Old Dog" con una chitarra acustica, ed è stato un metodo che gli ha aperto gli occhi. ”La maggior parte di questo album è chitarra acustica, sintetizzatore e drum machine. Solo un pezzo ha la chitarra elettrica. Quindi uno stile nuovo per me". Fin dall’inizio appare chiaro che questo album, pieno di nuovi trucchetti e di echi di James Taylor e Paul Simon, affonda le radici su una base di synth più di qualunque altro precedente lavoro, ma Mac sta ben attento a non permettere che questa base oscuri gli altri strumenti o comprometta il mood unplugged dell’album, di certo il più intimo, familiare e essenziale fino ad oggi. “Questo è il mio album acustico, ma non è davvero un album acustico. È però quello che si percepisce per lo più. Io sono italiano, perciò immagino che questo sia un album di rock italiano".