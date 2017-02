Un successo “Amatriciana per i terremotati” a Miane: 430 ospiti e ben 9mila euro raccolti

MIANE “Un successo insperato. Ringrazio gli oltre 430 presenti, i volontari, gli sponsor e chi ha collaborato alla riuscita dell’evento. Consegnerò personalmente l’intero ricavato, 9mila euro, al sindaco di Montemonaco (AP) che ho conosciuto in autunno e che è in prima fila per gestire l’emergenza tra i suoi cittadini”. Il sindaco di Miane Angela Colmellere è entusiasta per la riuscita dell’”Amatriciana per i terremotati” che ha riunito al centro polifunzionale del paese, sabato sera, centinaia di persone molte delle quali anche da fuori comune. La parte centrale della serata è stata la telefonata in collegamento col sindaco di Montemonaco, Onorato Corbelli, che ha aggiornato i presenti sulla situazione del paese, poco più di 650 anime divise in 23 frazioni, nel quale la Regione Veneto ha insediato un campo attrezzato per gli interventi di Protezione civile.

“Un plauso e un grazie da parte mia vanno alle Associazioni e ai comuni cittadini che hanno donato cibo per la riuscita della serata – conclude Colmellere - Sono stati moltissimi anche coloro che, pur non potendo partecipare, mi hanno consegnato comunque un’offerta perché io la porti personalmente al sindaco e ai terremotati. La grande generosità dei mianesi ha trovato ancora una volta conferma”.

