Cade dal primo piano di casa durante le faccende domestiche: grave una 72enne

Brutta disavventura sabato sera per una 72enne di Conegliano. Rina Da Ros, infatti, è improvvisamente caduta dal primo piano della propria abitazione mentre era intenta in alcune faccende domestiche. Ancora poco chiaro come sia avvenuta la caduta, ma l'impatto della testa col suolo è stato importante ed inevitabile è stato quindi ricorrere alle cure del Suem 118, in pochi minuti sul posto, che l'ha poi trasportata all'ospedale Ca' Foncello di Treviso per tutte le cure del caso. La signora si trova ora in prognosi riservata ma fortunatamente non è in pericolo di vita. Sul luogo dell'incidente domestico sono infine giunti i carabinieri che hanno immediatamente escluso eventuali responsabilità di terzi, nello specifico del marito, in quanto accaduto.